Орловский издатель Александр Лысенко отметил 70-летний юбилей

Литератор, театральный деятель, издатель - Александр Лысенко внес заметный вклад в культурную жизнь Орловщины. В рамках юбилея состоялась и презентация его книги, написанная в форме дневника. В книге рассказывается о самых интересных и ярких событиях и людях Орла.

В своё время издательство «Вешние воды», которым руководил Александр Лысенко, было единственным, где орловские поэты и писатели могли напечататься. Книги, исторические и художественные альбомы, краеведческая литература - всё это издавалось на Орловщине во многом благодаря издательской энергии юбиляра.

Валентина Титова, кандидат исторических наук: «Он истинный краевед, он любит город. И издание, которое имеет такое красивое название – «Вешние воды», сотрудничало с краеведами, музейщиками, и, безусловно, основой этого издательства были материалы о писателях».

С 70-летним юбилеем Александра Лысенко поздравили губернатор Орловской области, благодарственное письмо от которого зачитала руководитель управления культуры Наталья Георгиева. Прозвучали теплые слова и от областного Совета народных депутатов. Но главным событием этого вечера стала презентация книги самого юбиляра, которая называется «Пульс юности» (12+). Написанная в форме дневника, она рассказывает о студенческой жизни Орла 60-70 годов и во многом биографична. Её редактором выступил Алексей Кондратенко.

Алексей Кондратенко, доктор филологических наук: «Создать издательство мощное, где не только обычные книги, но и альбомы, интереснейшая краеведческая литература, огромный спектр художественной литературы, это настоящий подвиг интеллигента».

«Вешние воды» стали одним из самых важных дел жизни Александра Лысенко. За время его существования вышло 300 книг, 50 номеров одноименной литературной газеты. Созданное ради публикаций орловской поэзии и прозы, издательство со временем стало культурным центром не только для литераторов, но и для художников, краеведов, публицистов.