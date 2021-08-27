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11:02, 27 августа 2021 года

Орловец Илья Аксёнов – серебряный призёр Чемпионата мира по лёгкой атлетике

Награду наш спортсмен завоевал в составе сборной России в эстафете 4 по 400 метров.


В эти дни в Польше проходит Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди глухих и слабослышащих спортсменов. В составе команды Российского сурдлимпийского комитета находится орловец Илья Аксёнов. Накануне он стал серебряным призером смешанной эстафеты 4 по 400 метров. Команда Российского сурдлимпийского комитета отстала от победителей – команды Украины – на 0,3 секунды. 
 
Сегодня у Ильи Аксёнова день отдыха. Завтра наш спортсмен побежит в составе команды еще одну эстафету – на этот раз в чисто мужском составе. Также решается вопрос об участии орловца в эстафете 4 по 100 метров.
 
Как отметил тренер Ильи Аксёнова - Михаил Шаров, Чемпионат мира является генеральной репетицией перед Сурдлимпийскими играми, которые должны состояться в мае 2022 года в Бразилии. Лицензию для участия орловец уже получил. Для Ильи Аксенова грядущая Сурдлимпиада должна стать третьей в карьере.



Анастасия Дорохова
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