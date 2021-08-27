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11:05, 27 августа 2021 года Орловчанка перевела мошенникам свыше двух миллионов рублей, взятых в кредит 48-летняя женщина стала жертвой лже-полицейского.





В Орле заведено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, – сообщили в областном УМВД. Накануне 48-летняя женщина стала жертвой лже-полицейского. Неизвестный заявил, что прямо сейчас на имя орловчанки в Москве оформляют крупный займ. Банкиры, заявил «правоохранитель» заподозрили неладное, и «злоумышленник» ретировался, но может повторить схему в другой кредитной организации.



В качестве «противодействия», звонящий порекомендовал женщине самой взять кредит, а затем перевести деньги на «безопасные счета». Орловчанка так и поступила – взяла займ в «личном кабинете», обналичила деньги и с терминала отправила 2 миллиона 340 тысяч рублей на четыре счёта, указанных мошенниками.



Полиция в очередной раз предупреждает: если Вам позвонили с номера 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщили, что с Вашей карты произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в Ваш личный кабинет, либо на Вас оформили или пытаются по Вашим персональным данным оформить кредит, знайте – это мошенники!



Помните, что злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям (современные технологии позволяют это делать). Не выполняйте никаких действий, незамедлительно завершите разговор и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте, или дежурную часть территориального органа внутренних дел, обязательно набрав номер заново собственноручно, и уточните всю необходимую информацию.



Предупредите о подобных случаях своих родных (особенно пожилых родственников), знакомых. Во всех ситуациях, вызывающих сомнение, позвоните людям, которым доверяете, или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102) и проконсультируйтесь с сотрудниками.





Артём Ежаков



