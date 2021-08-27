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11:35, 27 августа 2021 года

Юрий Ноздрунов вышел в четвертьфинал Паралимпиады

Минувшей ночью в решающей игре группового этапа орловец одолел японца Койо Ивабучи.


На Паралимпиаде, которая проходит в эти дни в Токио, прошёл третий игровой день в соревнованиях по настольному теннису. Для единственного представителя Орловской области на этом турнире – Юрия Ноздрунова – третий матч в группе был решающим. В соперниках оказался хозяин Паралимпиады – японец Койо Ивабучи. 
 
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу нашего спортсмена. По ходу матча Ноздрунов вёл со счетом 2:0, однако третью и четвёртую партии уступил. Исход встречи решился в последней пятой партии. 
 
По итогам группового этапа в активе Юрия Ноздрунова две победы. Орловец вышел из группы и продолжает бороться за медали. Ближайший соперник – британец Стейси Джошуа.



Анастасия Дорохова
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