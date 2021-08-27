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11:45, 27 августа 2021 года Двое парней госпитализированы после пожара в гаражном кооперативе в Орле ЧП в ГСК «Автолюбитель» случилось накануне вечером.





26 августа в 20:44 на пульт спасателей пришло сообщение о возгорании в ГСК «Автолюбитель» на ул. Линейная. Пламя вспыхнуло в одном из боксов. Огнеборцам удалось спасти смежные гаражи и «Дэу Нэксия». Пожар уничтожил бокс, в котором возник очаг возгорания, а также стоящий внутри «Рено Симбол». 22-летнего и 20-летнего парней госпитализировали в ООКБ. Специалисты предполагают, что к ЧП привело нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



