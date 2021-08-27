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12:00, 27 августа 2021 года 97 орловцев накануне сдали положительный тест на COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 42 846).



Накануне выписано 70 орловцев (всего – 39 788). От последствий болезни скончалось 932 жителя региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 19 509 (всего – 6 844 049), число выздоровевших – 19 217 (всего – 6 112 035). Общее число летальных исходов – 180 041 (+798 случаев за сутки).





Артём Ежаков



