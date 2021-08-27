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12:08, 27 августа 2021 года
В Орле выделят многомиллионное финансирование для благоустройства «Дворянского гнезда»Проект предусматривает создание трёх зон для горожан всех возрастов.
Парк «Дворянское гнездо» в Орле будет облагорожен. Для этого будет выделено свыше 100 миллионов рублей, – сообщает
областная администрация.
По проекту, предложенному ООО «Хэдс Групп», территорию разобьют на три зоны – каждая будет ориентирована на определенный возраст.
Так, в парке Победы планируется создать место молодёжного отдыха – со спортивными площадками, велосипедными и беговыми дорожками. Объединённое пространство домов Лескова и Лизы Калитиной станет зоной променада с выставочными павильонами, сценой, пляжем и причалом. А из литературного сквера хотят сделать безбарьерную среду, объединив все музеи в единое пространство.
Орловское Информбюро