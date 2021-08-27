пятница 27.08.2021 13:12:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:08, 27 августа 2021 года

В Орле выделят многомиллионное финансирование для благоустройства «Дворянского гнезда»

Проект предусматривает создание трёх зон для горожан всех возрастов.


Парк «Дворянское гнездо» в Орле будет облагорожен. Для этого будет выделено свыше 100 миллионов рублей, – сообщает областная администрация.

По проекту, предложенному ООО «Хэдс Групп», территорию разобьют на три зоны – каждая будет ориентирована на определенный возраст.
 
Так, в парке Победы планируется создать место молодёжного отдыха – со спортивными площадками, велосипедными и беговыми дорожками. Объединённое пространство домов Лескова и Лизы Калитиной станет зоной променада с выставочными павильонами, сценой, пляжем и причалом. А из литературного сквера хотят сделать безбарьерную среду, объединив все музеи в единое пространство.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.