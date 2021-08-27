В Орле выделят многомиллионное финансирование для благоустройства «Дворянского гнезда»

Проект предусматривает создание трёх зон для горожан всех возрастов.

Парк «Дворянское гнездо» в Орле будет облагорожен. Для этого будет выделено свыше 100 миллионов рублей, – сообщает областная администрация.



По проекту, предложенному ООО «Хэдс Групп», территорию разобьют на три зоны – каждая будет ориентирована на определенный возраст.



Так, в парке Победы планируется создать место молодёжного отдыха – со спортивными площадками, велосипедными и беговыми дорожками. Объединённое пространство домов Лескова и Лизы Калитиной станет зоной променада с выставочными павильонами, сценой, пляжем и причалом. А из литературного сквера хотят сделать безбарьерную среду, объединив все музеи в единое пространство.