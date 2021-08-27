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Главная » Новости

12:57, 27 августа 2021 года

Свыше 250 тыс. орловских пенсионеров получат «президентские» выплаты

Выплачивать по 10 тысяч рублей начнут в конце следующей недели.


В Орловской области получателями единовременной «президентской» выплаты для пенсионеров являются 257 130 человек. По 10 тысяч рублей начнут выплачивать с конца следующей недели. Получатели пенсии на банковский счёт получат их в течение одного дня, получающие льготу от почтальона – с 3 сентября, вместе с пенсией. Об этом заявила глава регионального департамента социальной защиты Ирина Гаврилина. Эти деньги положены всем получателям страховых пенсий и пенсий по гособеспечению, работающим и неработающим пенсионерам.
 
«Среди получателей выплаты есть граждане, проживающие в интернатах –  пожилые люди, инвалиды, дети-инвалиды. Важно отметить, что с 10 000 рублей выплаты не уплачивается 75% в оплату проживания в интернате. Деньги предназначены лично гражданам», – подчеркнула Гаврилина.

Выплаты оформляются на беззаявительной основе.

Инфографика Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области



Артём Ежаков
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