Свыше 250 тыс. орловских пенсионеров получат «президентские» выплаты

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12:57, 27 августа 2021 года
Свыше 250 тыс. орловских пенсионеров получат «президентские» выплатыВыплачивать по 10 тысяч рублей начнут в конце следующей недели.
В Орловской области получателями единовременной «президентской» выплаты для пенсионеров являются 257 130 человек. По 10 тысяч рублей начнут выплачивать с конца следующей недели. Получатели пенсии на банковский счёт получат их в течение одного дня, получающие льготу от почтальона – с 3 сентября, вместе с пенсией. Об этом заявила глава регионального департамента социальной защиты Ирина Гаврилина. Эти деньги положены всем получателям страховых пенсий и пенсий по гособеспечению, работающим и неработающим пенсионерам.
«Среди получателей выплаты есть граждане, проживающие в интернатах – пожилые люди, инвалиды, дети-инвалиды. Важно отметить, что с 10 000 рублей выплаты не уплачивается 75% в оплату проживания в интернате. Деньги предназначены лично гражданам», – подчеркнула Гаврилина.
Выплаты оформляются на беззаявительной основе.
Инфографика Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области
Артём Ежаков