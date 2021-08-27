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15:18, 27 августа 2021 года

В деревне Красавка Троснянского района появилась асфальтированная дорога

На новом дорожном покрытии местные станцевали для губернатора. А сам глава региона забил мяч в ворота на новом футбольном поле.


Дорожный ремонт - одна из составляющих комфортной жизни. И жители деревни Красавка Троснянского прочувствовали это на себе. Там проживает 200 человек, и много лет нормального подъезда к их домам не было. Долгожданный асфальт появился неделю назад.

По просьбам жителей положили почти три километра асфальта. Стоимость нового участка - более 8 миллионов рублей.

Александр Насонов, глава Троснянского района: «Средства из дорожного фонда выделили областное правительство и губернатор. Эту проблему я ставил перед Андреем Евгеньевичем, учитывая, что население достаточно большое и ни одного дома не брошено».

Теперь машины больше не боятся распутицы, а люди перестали круглый год носить резиновые сапоги. Отпраздновали открытие дороги вместе с губернатором Андреем Клычковым – спели частушки и станцевали под гармонь.

Но большую часть своей рабочей поездки в Троснянский район глава региона посвятил сфере образования. В этом году Троснянская школа искусств, где занимаются почти 100 детей, приняла участие в реализации нацпроекта «Культура». На покупку новых инструментов, оборудования и учебных пособий потратили более трёх миллионов рублей. Теперь в распоряжении юных музыкантов - аккордеоны, гитары, балалайка, домра и пианино.

Троснянские спортсмены также рады обновлению инфраструктуры. У них давно уже есть свой физкультурно-оздоровительный комплекс, а в этом году появилась еще и открытая спортплощадка. Ребята признаются - уличные тренировки на поле с мягким искусственным покрытием - мечта любого каратиста, да и футболистам - раздолье. Первый удар по воротам традиционно сделал Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Самое главное, что данный объект является лишь частью комплекса. Это и пришкольная территория, и ФОК, и сама школа, что позволяет обеспечивать и безопасность, и проводить весь процесс под охраной и в надлежащих условиях».

Всерьез в районе занимаются и робототехникой - в «Точке роста». К 1 сентября в сельских школах Орловской области откроются еще 47 таких образовательных центров цифрового, гуманитарного и естественно-научного профилей.


Юлия Сабельникова
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