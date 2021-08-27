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15:31, 27 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 174 тысячи орловцев прошли вакцинацию. Кривая заболеваемости идёт вниз.



- 176 миллионов - на преображение. Три орловских проекта победили во Всероссийском конкурсе.



- В деревне Красавка Троснянского района появилась асфальтированная дорога. На новом дорожном покрытии местные станцевали для губернатора. А сам глава региона забил мяч в ворота на новом футбольном поле.



- Спортивные подарки для здорового зрения. Бадминтон приходит в школы.



- Орловский теннисист Юрий Ноздрунов вышел в четвертьфинал Паралимпиады.



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