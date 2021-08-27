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Главная » Новости

15:33, 27 августа 2021 года

В Северном районе Орла может появиться новый спорткомплекс

Мэр Юрий Парахин присмотрел для него территорию между школой № 13 и лицеем № 18.


Мэр Орла Юрий Парахин посетил с проверкой лицей № 18. Родители обратились к градоначальнику с просьбой привести в порядок прилегающую территорию – частично здесь не освещения, асфальт разбит. Юрий Парахин поручил запланировать ремонт на 2022 год.

Также мэр заглянул в соседнюю школу № 13. Пришёл к выводу – помещениям нужен капремонт. «Благодаря поручению Президента РФ, у нас есть возможность заняться ремонтом за федеральные средства. Но нужна инициатива. От учреждений – ПСД, а от нас – заявка на включение в программу», – заявил Юрий Парахин.

Также градоначальник обратил внимание на смежную территорию между образовательными учреждениями. Мэр обмолвился, что она будет хорошей площадкой для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Аналогичный объект сейчас планируется на улице Генерала Родина.
«Рядом с лицеем № 18 – школа № 13. Зрительно у них единая территория, достаточно вместительная для того, чтобы здесь оборудовать такой же ФОКОТ, который мы в этом году планируем у школы № 15 в Советском районе. Сделать полноценное футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, воркаут-зону. Так и у учеников, и у жителей ближайших многоэтажек появится место, где с пользой провести досуг», – заявил мэр.
Фото из аккаунта Юрия Парахина


Артём Ежаков
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