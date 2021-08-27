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16:06, 27 августа 2021 года В Орёл приедет медаль Паралимпиады Теннисист Юрий Ноздрунов обеспечил себе, как минимум, бронзовую награду из Токио.





Сегодня днём в Японии состоялись игры ¼ финала турнира по настольному теннису. Орловец Юрий Ноздрунов встретился с британцем Стейси Джошуа. Матч вновь закончился со счетом 3:2 в пользу нашего спортсмена. Матч развивался непредсказуемо – спортсмены обменялись выигранными партиями, и всё решилось в пятом игровом отрезке.



Успешный матч обеспечил Юрию Ноздрунову бронзовую медаль Паралимпиады (по регламенту 3 и 4 место в этих соревнованиях не разыгрывается). Но, по словам отца спортсмена – Владимира Ноздрунова, его сын не намерен останавливаться на достигнутом и сразу после победного матча начнёт разрабатывать план на полуфинальную игру.



Завтра, 28 августа, рано утром (МСК) состоится полуфинал Паралимпиады, в котором Юрий Ноздрунов встретится с бельгийцем Лоуренсом Девисом.





Анастасия Дорохова



