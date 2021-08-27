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17:23, 27 августа 2021 года

Орловский облсовет предложил Госдуме запретить блокировку школьных счетов

Депутаты решили направить соответствующее обращение в государственный парламент.


На сегодняшней сессии Орловского областного совета депутаты приняли решение об обращении в Госдуму РФ с целью предложить парламенту рассмотреть возможность запрета блокировки счетов учреждений социальной сферы – образовательных, спортивных и культурных.

Приостановка финансовых операций ведет к сложностям в работе соцобъектов – в итоге страдает как персонал, так и потребители. Сейчас для решения проблемы с блокировкой счетов привлекаются дотации областного правительства, но это, как правило, сложный процесс, – сообщили в облсовете.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов: «На наш взгляд государство не должно блокировать счета образовательных учреждений. Отмечу, что обращение потребует внесения изменений в федеральное законодательство. Поддержка данного обращения позволит значительно облегчить финансово-хозяйственную деятельность муниципальных школ, детских садов, учреждений культуры и спорта».



Артём Ежаков
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