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17:23, 27 августа 2021 года Орловский облсовет предложил Госдуме запретить блокировку школьных счетов Депутаты решили направить соответствующее обращение в государственный парламент.





На сегодняшней сессии Орловского областного совета депутаты приняли решение об обращении в Госдуму РФ с целью предложить парламенту рассмотреть возможность запрета блокировки счетов учреждений социальной сферы – образовательных, спортивных и культурных.



Приостановка финансовых операций ведет к сложностям в работе соцобъектов – в итоге страдает как персонал, так и потребители. Сейчас для решения проблемы с блокировкой счетов привлекаются дотации областного правительства, но это, как правило, сложный процесс, – сообщили в облсовете.



Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов: «На наш взгляд государство не должно блокировать счета образовательных учреждений. Отмечу, что обращение потребует внесения изменений в федеральное законодательство. Поддержка данного обращения позволит значительно облегчить финансово-хозяйственную деятельность муниципальных школ, детских садов, учреждений культуры и спорта».





Артём Ежаков



