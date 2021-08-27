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17:26, 27 августа 2021 года 98% орловских соцработников имеют иммунитет к COVID-19 Эти цифры были озвучены на вчерашнем заседании оперативного штаба по коронавирусу.





В Орловской области порядка 98% сотрудников социального обслуживания имеют иммунитет к COVID-19. Об этом заявила замглавы профильного департамента Екатерина Данилевская на заседании оперативного штаба. Из 4 856 подведомственных сотрудников вакцинировано 3 411 человек, 346 имеют медотвод от прививки, 956 человек имеют антитела, 304 – переболели коронавирусом менее полугода назад. В скором времени пройти прививочный курс собираются 237 человек, – сообщает сайт областного правительства.



Среди надомных подопечных департамента вакцинировано 2 533 человека, среди постояльцев стационарных учреждений – 1 575.



Также Данилевская заявила, что с Добринского психоневрологического интерната и Детского дома-интерната для детей с умственно-физическими недостатками планируется снять закрытый режим. Подготовка к этому уже идет.





Артём Ежаков



