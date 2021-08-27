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17:27, 27 августа 2021 года В Орловском облсовете состоялась заключительная для VI созыва сессия Обсуждали и бюджетный вопрос, связанный со строительством школы на Зеленина, и проблему блокировки счетов образовательных учреждений.





Сегодня в Орле состоялось 64-е заседание регионального парламента. Как отметили на заседании, реализация национальных проектов - на контроле. Здесь освоение федеральных средств равно критерию успешной реализации. Но гладко идёт не по всем 11-ти нацпроектам. Есть объекты, где нужно ручное управление. Например, строительство школы на улице Зеленина. Вопрос находится на контроле у прокурора Владислава Малкина.



Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Проект выполнения работ на 2021 год - около 6% из 40 запланированных. Серьезнейшие проблемы по проектно-сметной документации, она составлена с ошибкой плюс-минус 80 миллионов».

По мнению представителя департамента образования, ещё есть время решить проблему.



Владимир Агибалов, заместитель руководителя департамента образования Орловской области: «Контракт с Министерством просвещения предполагает ввод данного количества мест (1225) до декабря 2025 года».

О том, почему строительство приостановилось, пояснил губернатор.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С весны подорожание строительных материалов прошло по ряду позиций до 80%, и вопрос корректировки, с учётом принятого постановления Правительства РФ, на сегодняшний день заставляет нас провести пересчёт стоимости, направить в госэкспертизу и вносить изменения в расчёт».

Обсуждение школьных вопросов на этом не закончилось. Большой проблемой является блокировка счетов образовательных организаций. Приостановка финансовых операций ведёт к сложностям в работе соцобъектов – в итоге страдает как персонал, так и потребители. Сейчас для решения проблемы с блокировкой счетов привлекаются дотации областного правительства, но это, как правило, сложный процесс. На сегодняшней сессии Орловского областного совета депутаты приняли решение об обращении в Госдуму РФ с целью предложить парламенту рассмотреть возможность запрета блокировки счетов учреждений социальной сферы – образовательных, спортивных и культурных.



Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов: «На наш взгляд государство не должно блокировать счета образовательных учреждений. Отмечу, что обращение потребует внесения изменений в федеральное законодательство. Поддержка данного обращения позволит значительно облегчить финансово-хозяйственную деятельность муниципальных школ, детских садов, учреждений культуры и спорта».

Это одна из почти 70 законодательных инициатив, которые поступили в федеральные органы власти от орловских парламентариев за пять лет работы. С 2017 по 2021 год по наказам избирателей исполнено более двух тысяч пожеланий жителей.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Депутатами успешно выполнялась программа наказов избирателей, которая существует с 2008 года. Она достигла и достигает своей эффективности, поскольку позволяет оперативно и адресно решать насущные вопросы наших жителей».

В повестке сегодняшней сессии было около 40 пунктов для обсуждения. Всего же депутаты VI созыва за весь срок приняли 629 законопроектов.



Заключительное, 64-е, заседание облсовета - завершилось. В подобном составе народные избранники больше не соберутся. Имена депутатов VII созыва станут известны после выборов.





Анна Вайсергисер



