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18:07, 27 августа 2021 года

В Орле приступили к печати бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

Сигнальный экземпляр проверен, подписан и утверждён печатью.


Сегодня в орловской типографии «Труд» приступили к изготовлению бюллетеней для голосования на выборах в Государственную Думу страны.

Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Всего будет напечатано 1 миллион 237 тысяч 800 бюллетеней. По 618 900 бюллетеней для голосования на выборах депутатов по одномандатному федеральному округу и по федеральному списку».

Для изготовления бюллетеней используется специальная бумага и лазером наносится сетка, которая обеспечивает защиту от подделки. Часть бюллетеней предназначена для голосования при помощи КОИБов.

Как рассказал начальник производства типографии «Труд» Олег Скоробогатько, при печати бюллетеней для КОИБов защитная тангирная сетка наносится с обратной стороны бюллетеня, в отличие от бюллетеня для ручного подсчёта, где защита наносится с лицевой стороны.

Бюллетени будут отличаться по цвету. Для одномандатников - зелёные, для партийного списка - светло-синие. Отгрузка состоится 2 сентября. Тогда же начнётся печать бюллетеней для выборов депутатов областного совета.


Мария Семак
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