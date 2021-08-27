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18:57, 27 августа 2021 года

В Орле стали меньше жаловаться на общественный транспорт

Сегодня мэр Юрий Парахин встретился с перевозчиками для обсуждения их работы.


В мэрии Орла сегодня прошла встреча градоначальника Юрия Парахина и перевозчиков. Обсуждались нарекания в работе последних. Мэр заявил, что жалоб орловцев на перевозки стало меньше: «В начале года приходило 4-5 сообщений за вечер, сейчас – столько же за неделю».

Основной проблемой остаётся вечерняя работа транспорта – особенно в Лужках, санатории «Лесном» и микрорайоне «Зареченский». Цель – сократить максимальный интервал между графиками автобусов до 20 минут после 20:00.

Также прозвучала проблема недостаточного числа маршруток № 47 и № 48 на линиях. К МУП «ТТП» тоже появились вопросы – по маршрутам № 1т, 3т, 4т, 15, 16 и 48. «Автобусы – есть, водители – есть. Нет только дисциплины. И с этим мы будем бороться однозначно», – подчеркнул Парахин.

В Единые дни голосования (с 17 по 19 сентября включительно) на линию выйдут 80% городского транспорта. Также до 1 ноября подрядчики обязаны оснастить речевыми информаторами все свои автобусы.


Артём Ежаков
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