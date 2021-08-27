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19:13, 27 августа 2021 года Сегодня Андрей Клычков посетил Покровский район Губернатор пообщался с жителями, уделил особое внимание реализации нацпроектов - ведь именно они влияют на качество жизни на селе.





Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Покровский район. Визит главы региона начался с посещения Покровской средней общеобразовательной школы. В новом учебном году в обновленное здание придут 300 учеников. В школе отремонтировали два спортивных зала - общий и специальный, для занятий вольной борьбой. Теперь здесь есть всё для занятий физкультурой и спортом. Ремонт осуществлялся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». К началу учебного года все работы будут завершены. И в школе появится собственный спортивный клуб «Олимп» - материальная база для теперь этого есть.



Оценил губернатор и благоустройство дворовых территорий Покровки. На улице Волынкина всё лето шёл ремонт. Теперь есть и новый асфальт, и освещение, и скамейки. Финансирование осуществлялось по проекту «Жильё и городская среда».



Новые улицы и тротуары появились не только в Покровском, но и в деревнях Шалимовке, Дросково, Тимирязево.



В деревне Хаустово глава региона посетил ведущее сельхозпредприятие Покровского района. Здесь урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом году составила 44, 5 центнера с гектара.



В деревне Дросково в рамках нацпроекта в 2021 году закончена постройка нового дома культуры - с залом на 100 мест, всеми удобствами, хорошей сценой оборудованием и дополнительными помещениями. Дом культуры и прилегающая территория уже сданы, и скоро тут пройдёт тожественное открытие. Итоги этой поездки губернатор резюмировал коротко.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Район вместе с областными средствами отремонтировал почти все дороги в Дросково, за муниципальный счёт увеличивается на 2 километра тротуарная сеть, и по пожеланиям жителей другая сторона трассы получит новый вид».





Эва Стасюлевич



