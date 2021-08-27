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19:20, 27 августа 2021 года В Орловской области проходит турслёт, посвящённый 90-летию Создания Всесоюзного комплекса ГТО Участниками спортивно-туристического слёта стали 300 человек из 10 районов Орловской области.





В Орловской области, на территории спортивного эко-парка «Новый Легостат» в посёлке Залегощь, проходит областной спортивный турслёт в рамках 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО. Участниками слёта стали 300 человек из 10 районов Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.



Участникам предстоит преодолеть «Тропу героев», сыграть в волейбол и мини-футбол, продемонстрировать меткость в дартсе и владение скакалкой. Творческий потенциал команды проявят в конкурсе бардовской песни.



Церемония награждения победителей пройдет в день закрытия слета – 29 августа.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Орловское Информбюро



