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21:00, 27 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Орловец Юрий Ноздрунов возьмёт медаль Паралимпиады. Какую – станет известно завтра.



- Специальная бумага и защита от подделки. Сегодня начали печатать бюллетени для голосования.



- Сегодня Андрей Клычков посетил Покровский район. Губернатор пообщался с жителями и уделил особое внимание реализации нацпроектов.



- Сегодня депутаты VI созыва Орловского облсовета провели заключительное заседание.



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