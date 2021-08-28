Главная » Новости



6:41, 28 августа 2021 года 28 августа вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном и Заводском районах Орла Мобильные прививочные пункты будут работать с 9:00 до 16:00.





В Железнодорожном и Заводском районах Орла сегодня, 28 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж).



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



