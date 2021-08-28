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8:42, 28 августа 2021 года На Орловщине намолотили почти 3 миллиона тонн зерна В области продолжается уборка сельхозкультур.





В Орловской области по состоянию 27 августа намолочено 2 миллиона 820 тысяч тонн зерновых культур, – сообщили в региональном правительстве. Озимой ржи намолочено свыше 6,4 тысячи тонн (уборка ведется в 8 районах), озимой пшеницы – 1 762,45 тыс. тонн.



Параллельно ведётся уборка других агрокультур – гороха, гречихи, овса, ячменя, рапса и т.д. Также началась уборка сои.





Артём Ежаков



