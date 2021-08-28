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9:44, 28 августа 2021 года В краеведческом музее откроется выставка «Орёл времен минувших…» Ознакомиться с экспозицией орловцы могут в течение всего сентября.





В Орловском краеведческом музее 31 августа в 15:00 откроется выставка «Орёл времен минувших…». В экспозиции – живопись и эскизы художника Владимира Овсиенко, а также реконструкции костюмов различных социальных слоёв Русского государства, выполненные историком Дмитрием Кореневым.



Выставка приурочена к 455-летию основания Орла и повествует об этом времени.



Вход свободный, выставка продлится весь сентябрь.





Артём Ежаков



