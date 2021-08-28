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11:25, 28 августа 2021 года В Ливнах за угрозы должнику оштрафовали коллекторов Микрофинансовая организация заплатит 40 тысяч рублей за назойливость, угрозы и оскорбления.





УФССП России по Орловской области через суд добилась наказания для микрофинансовой организации. За неправомерные действия по возврату долга она заплатит 40 тысяч рублей.



Как отметил пострадавший в своем заявлении, он просрочил выплату взятого в МФО кредита, после чего коллекторы стали названивать на его телефон и слать сообщения. Просили об одном – отдать долг, но в выражениях не стеснялись – угрожали жизни и здоровью мужчины, психологически давили грубыми выражениями.



Приставы обратились в суд по факту явных нарушений прав должника и выиграли его. Столкнувшиеся с аналогичной проблемой граждане могут пожаловаться в региональное УФССП: 302010 г. Орел, ул. Авиационная, д. 5, а также оставить претензию через интернет-приемную на официальном сайте управления.





Артём Ежаков



