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6:51, 29 августа 2021 года 29 августа вакцинация от COVID-19 организована в Северном районе Орла Мобильный прививочный пункт будет работать с 9:00 до 16:00.





В Северном районе Орла сегодня, 29 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 9:00 до 16:00 по адресу: Московское шоссе, д. 56 (магазин «Лента»).



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



