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7:52, 29 августа 2021 года

29 орловцев прошли военные сборы в Воронежской области

Резервисты прошли переподготовку в городе Богучар.

В городе Богучар Воронежской области завершились военные сборы резервистов. Военную переподготовку там прошли 29 жителей Орла. Они ознакомились с армейскими изменениями и нововведениями, получили навыки работы с новым вооружением и военной техникой.

Владимир Алёхин, военный комиссар г. Орла: «Хочется выразить глубокую благодарность участникам сборов за проявление высоко патриотизма, чувства долга, ответственности за выполнение обязанности по защите интересов страны, пожелать им и их родным крепкого здоровья, удачи по жизни и выразить надежду на дальнейшее взаимодействие».

Военная подготовка резервистов проводится ежегодно. Так оценивают боевую и мобилизационную готовность воинских частей, а у военкоматов – способность выполнять свои функции в особый период.


Артём Ежаков
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