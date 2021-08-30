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6:54, 30 августа 2021 года Новая ярмарка «Хлебосольный выходной» в Орле начнёт работу 11 сентября Торговля развернётся на территории гипермаркета «Европа» (ул. Московская, 67).





В Орле определились с датой открытия новой ярмарки «Хлебосольный выходной». Торговая точка на ул. Московская, 67 (территория гипермаркета) «Европа» начнет еженедельную работу по субботам и воскресеньям с 11 сентября. В ассортименте новой ярмарки будут продовольственные товары.





Артём Ежаков



