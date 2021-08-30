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7:56, 30 августа 2021 года Администрация Орла перейдёт в режим круглосуточного дежурства Они запланированы в преддверии Дня знаний и Единого дня голосования.





В Орле в сентябре мэрия и важные городские организации дважды перейдут на круглосуточное дежурство – в преддверии Дня знаний, а также Единого дня голосования. С целью оперативного реагирования на возможное ЧС оно вводится:



• с 18:00 31 августа 2021 года до 09:00 2 сентября 2021 года;

• с 18:00 16 сентября 2021 года до 09:00 20 сентября 2021 года.



Сообщить о проблемах можно будет по номерам: 43-22-12 или 76-40-93.





Артём Ежаков



