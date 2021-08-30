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8:57, 30 августа 2021 года Прокурор Орловской области посетит Малоархангельский район Местные жители смогут задать интересующие вопросы Владиславу Малкину 3 сентября.





В пятницу, 3 сентября, мобильная приемная прокурора посетит Малоархангельский район. С 10:00 до 13:00 в здании местной прокуратуры (г. Малоархангельск, ул. Ленина, 71) местные жители смогут задать интересующие вопросы прокурору Орловской области Владиславу Малкину.



Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить:



• 8 (486-2) 40-56-49: старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Харыбина Наталья Васильевна;

• 8 (486-79) 2-41-46, 8 (486-79) 2-34-82: прокуратура Малоархангельского района.





Артём Ежаков



