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20:13, 27 августа 2021 года

Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина стала победителем фестиваля «Золотое кольцо России»

Сегодня в Ярославле состоялась церемония награждения победителей IV Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».


Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина стала победителем фестиваля «Золотое кольцо России» в номинации «Спасти и сохранить». На фестиваль был представлен сюжет «Родная деревня», рассказывающий о блогере Алексее Ушакове, мечтающем возродить деревню на Орловщине.

IV Всероссийский фестиваль телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России» посвящён сохранению туристического наследия страны.

В рамках фестиваля состоялись встречи с авторами конкурсных работ и видными деятелями кино и телевидения, мастер-классы и обмен мнениями участников фестиваля, круглый стол по вопросам информационной открытости и экскурсии по Ярославлю и области.

Фестиваль учрежден региональным правительством и ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ГТРК «Ярославия».

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