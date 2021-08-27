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20:13, 27 августа 2021 года Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина стала победителем фестиваля «Золотое кольцо России» Сегодня в Ярославле состоялась церемония награждения победителей IV Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».





Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина стала победителем фестиваля «Золотое кольцо России» в номинации «Спасти и сохранить». На фестиваль был представлен сюжет «Родная деревня», рассказывающий о блогере Алексее Ушакове, мечтающем возродить деревню на Орловщине.



IV Всероссийский фестиваль телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России» посвящён сохранению туристического наследия страны.



В рамках фестиваля состоялись встречи с авторами конкурсных работ и видными деятелями кино и телевидения, мастер-классы и обмен мнениями участников фестиваля, круглый стол по вопросам информационной открытости и экскурсии по Ярославлю и области.



Фестиваль учрежден региональным правительством и ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ГТРК «Ярославия».



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Орловское Информбюро



