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10:40, 28 августа 2021 года

Орловский теннисист Юрий Ноздрунов завоевал бронзовую медаль Паралимпиады

В полуфинальном матче спортсмен уступил бельгийцу Лоуренсу Девосу.


На Паралимпиаде в Токио рано утром завершились полуфинальные матчи по настольному теннису. Орловский спортсмен Юрий Ноздрунов уступил бельгийцу Лоуренсу Девосу со счетом 2:3 и забрал бронзовую медаль – матч за третье место в этой дисциплине не разыгрывается. 
 
«Конечно, любая медаль на Паралимпийских играх – это большое достижение. Хотелось бы золото, но как вышло, так вышло. В любом случае каждый мой матч здесь был очень напряженным, все игрались до последнего, до счета 3:2. Я доволен своей игрой. Можно, конечно, что-то было улучшить и что-то поменять в тактическом плане, но получилось так», – цитирует Ноздрунова «РИА Новости».
 
Для Орловской области эта медаль Паралимпиады стала первой в истории.
 
31-летний орловский спортсмен второй раз выступил на Паралимпиаде. Он дебютировал на Играх в Лондоне в 2012 году, а спустя четыре года мог попасть в Рио-де-Жанейро, но сборную России отстранили в полном составе.



Артём Ежаков
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