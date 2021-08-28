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12:04, 28 августа 2021 года 94 орловца накануне заболели COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 94 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 42 940).



Накануне выписано 63 орловца (всего – 39 851). От последствий болезни скончалось 935 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 19 492 (всего – 6 863 541), число выздоровевших – 19 411 (всего – 6 131 446). Общее число летальных исходов – 180 840 (+799 случаев за сутки).





Артём Ежаков



