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12:45, 28 августа 2021 года В Орел поступило 19 800 доз вакцины «Спутник Лайт» Препарат оперативно распределят по региональным прививочным пунктам.





Накануне Орловская область получила очередную крупную партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» – 19 800 доз. Вакцину оперативно распределят по 39 региональным прививочным пунктам.



Полностью вакцинацию завершили 186 520 орловцев. 1 576 человек ревакцинировались, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



