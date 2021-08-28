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13:30, 28 августа 2021 года На Орловщине выросли зарплаты Увеличилась как средняя, так и реальная оплата труда.





В Орловской области увеличилась средняя и реальная оплата труда. Об этом сказано в отчете региональной службы статистики. Так, в июне текущего года средняя зарплата на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях составила 37 562 рубля – на 12,4% больше, чем год назад. В сравнении с маем 2021 года – на 8,3% (+ 2 892 рубля).



Что касается реальной зарплаты, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен, то за год она выросла на 5%.



В мае традиционно больше всех в регионе получали финансисты и страховщики – в среднем 48 730 рублей (на 1 411 рублей больше, чем в мае). На втором месте – госуправленцы с зарплатой в 44 920 рублей (+3 477 рублей). Третьими стали педагоги. В июне, согласно отчёту, они в среднем зарабатывали 42 613 рубля – на 11 222 рубля больше, чем в мае, однако стоит учесть, что при расчете учитываются «отпускные» – педагоги традиционно берут отпуск летом. У медиков и соцработников тоже прибавилась оплата – на 2 975 рублей (34 991 рубль в мае).



С июньским отчетом можно ознакомиться здесь. Майским – здесь.





Артём Ежаков



