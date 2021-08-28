суббота 28.08.2021 16:41:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:20, 28 августа 2021 года

В Должанском районе отремонтировали дорогу между Орлом и Курском

За 32,6 млн рублей обновлен участок дороги протяженностью в 4,8 км.


В Должанском районе отремонтировали участок трассы Долгое – Успенское – Грачевка (до границы с Курской областью). Дорога протяженностью в 4,8 км обошлась районному бюджету в 32,6 млн рублей.

На открытии присутствовали губернатор Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский, глава Должанского района Владимир Марахин.
«Должанский район – один из наиболее удаленных от областного центра, поэтому принципиальное значение имеет работа по совершенствованию дорожной инфраструктуры, обеспечению надежного транспортного обслуживания, решению общих вопросов социального развития села», – цитирует главу региона информационный портал Орловской области.
Ремонт дороги, связывающей Орловщину и Курскую область, продолжится. Соседи сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию для проведения работ на участке трассы (4,2 км) от д. Безобразово Черемисиновского района Курской области до границы с нашим регионом.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.