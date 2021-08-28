В Должанском районе отремонтировали дорогу между Орлом и Курском

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14:20, 28 августа 2021 года
В Должанском районе отремонтировали дорогу между Орлом и КурскомЗа 32,6 млн рублей обновлен участок дороги протяженностью в 4,8 км.
В Должанском районе отремонтировали участок трассы Долгое – Успенское – Грачевка (до границы с Курской областью). Дорога протяженностью в 4,8 км обошлась районному бюджету в 32,6 млн рублей.
На открытии присутствовали губернатор Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский, глава Должанского района Владимир Марахин.
Ремонт дороги, связывающей Орловщину и Курскую область, продолжится. Соседи сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию для проведения работ на участке трассы (4,2 км) от д. Безобразово Черемисиновского района Курской области до границы с нашим регионом.
«Должанский район – один из наиболее удаленных от областного центра, поэтому принципиальное значение имеет работа по совершенствованию дорожной инфраструктуры, обеспечению надежного транспортного обслуживания, решению общих вопросов социального развития села»
, – цитирует
главу региона информационный портал Орловской области.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Артём Ежаков