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16:00, 28 августа 2021 года

В поселке Долгое открыли памятник «Паровоз»

Административный центр Должанского района когда-то состоял из пары домов возле железной дороги.


В день празднования 93-ой годовщины основания Должанского района в поселке Долгое Орловской области появился памятник «Паровоз». Его райцентру подарило ОАО «РЖД». Локомотив «Эр 787-66» 1952 года постройки установили на въезде в посёлок Долгое, вблизи железнодорожного переезда, – сообщает региональный информационный портал.

На открытии присутствовали губернатор Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский и глава Должанского района Владимир Марахин.

История поселка Долгое началась с высочайшего указа от 15 января 1896 года, когда под железнодорожную линию Мармыжи – Верховье у крестьянского общества была отчуждена часть земли. В 1900 году ветвь была построена, а возле нее возникло несколько домов – так образовалась станция Долгая. 16 августа 1944 года центр Должанского района сметили сюда, а поселок получил свое нынешнее название.

Фото пресс-службы правительства Орловской области


Артём Ежаков
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