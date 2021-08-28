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18:00, 28 августа 2021 года
В Орле сорвано распространение крупного объема «синтетики»В попытке сбыта наркотиков подозревают ранее судимого 32-летнего жителя областной столицы.
В Железнодорожном районе Орла оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков задержан ранее судимый 32-летний житель областного центра, – сообщили в областном УМВД. Мужчину взяли на карандаш из-за информации о том, что он может быть причастен к распространению запрещенных веществ. При себе у задержанного оказалось более 10 свертков с синтетическим наркотиком. Общий вес изъятого составил 4,98 грамма, что считается крупным размером.
Сейчас правоохранители решают вопрос с мерой пресечения в отношении орловца. Расследование продолжается.
Артём Ежаков