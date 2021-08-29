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12:15, 29 августа 2021 года В Орловской области 92 новых случая заболевания COVID-19 Один человек скончался за последние сутки.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 43 032). Накануне после болезни выписано 59 орловца (всего – 39 910). От последствий болезни скончалось 936 жителей региона.





Орловское Информбюро



