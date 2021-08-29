Санитарные правила в школах будут действовать до конца учебного года

|
|
|Главная » Новости
12:17, 29 августа 2021 года
Санитарные правила в школах будут действовать до конца учебного годаОб этом сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирину Шевкун.
Санитарные правила Роспотребнадзора для работы образовательных учреждений в условиях риска распространения COVID-19 будут действовать в школах до конца учебного года. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун в ходе Общероссийского родительского собрания.
Ирина Шевкун: «Хочу всех успокоить: новый учебный год пройдет в очном формате, и санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году, до конца учебного года».
В ведомстве также отметили, что все школы перед 1 сентября должны провести генеральную уборку. В школах должны организовать входной фильтр, измерять температуру.
Орловское Информбюро