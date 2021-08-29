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12:17, 29 августа 2021 года Санитарные правила в школах будут действовать до конца учебного года Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирину Шевкун.





Санитарные правила Роспотребнадзора для работы образовательных учреждений в условиях риска распространения COVID-19 будут действовать в школах до конца учебного года. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун в ходе Общероссийского родительского собрания.



Ирина Шевкун: «Хочу всех успокоить: новый учебный год пройдет в очном формате, и санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году, до конца учебного года».



В ведомстве также отметили, что все школы перед 1 сентября должны провести генеральную уборку. В школах должны организовать входной фильтр, измерять температуру.





Орловское Информбюро



