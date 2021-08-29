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12:30, 29 августа 2021 года

Орловских пожарных поблагодарили за спасение домов от огня

Благодарности удостоились спасатели Колпнянского района.


Благодарности сразу от двух жительниц посёлка Колпна за оказанную пожарными помощь поступили на «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Орловской области. Женщины благодарили сотрудников 23 пожарно-спасательной части помощь. 24 августа горел нежилой дом на улице Первомайской в поселке Колпна. Огонь мог перекинуться на два соседних дома. Пожарные не допустили распространения пожара. Нежилой дом выгорел изнутри.

В своих обращениях женщины отметили, что благодаря высокому профессионализму, быстрому реагированию и слаженности действий, была устранена угроза распространения пожара на жилье и спасено их имущество, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Орловской области: 8(4862) 76-17-78.


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