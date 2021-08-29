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12:47, 29 августа 2021 года

Андрей Клычков поздравил орловских спортсменов с победами

Поблагодарил губернатор Орловской области и тренеров.


На днях Юрий Ноздрунов стал бронзовым призёром XVI летних Паралимпийских игр в Японии, а Илья Аксенов завоевал сразу две медали на Чемпионате мира по лёгкой атлетике среди глухих в Польше.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих соцсетях поздравил орловских спортсменов Юрия Ноздрунова и Илью Аксёнова с их победами.

Андрей Клычков: «Благодаря упорному труду в 2021 году Юрий принёс для Орловской области первую историческую медаль Паралимпийских летних игр. Значимую роль в успехе на Паралимпиаде сыграла подготовка спортсмена под чутким руководством личного тренера – Дмитрия Васильевича Боева.

Сразу две медали завоевал Илья Аксенов на Чемпионате мира по лёгкой атлетике среди глухих в г. Люблин. Это несомненно выдающийся результат, который стал возможен только благодаря многочисленным тренировкам под руководством Заслуженного тренера РФ Михаила Константиновича Шарова!

Уважаемые спортсмены и тренеры, от всей души поздравляю вас и желаю дальнейших успехов! Спасибо за Ваш труд на благо Орловской области».



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