Андрей Клычков поздравил орловских спортсменов с победами

Андрей Клычков: «Благодаря упорному труду в 2021 году Юрий принёс для Орловской области первую историческую медаль Паралимпийских летних игр. Значимую роль в успехе на Паралимпиаде сыграла подготовка спортсмена под чутким руководством личного тренера – Дмитрия Васильевича Боева.
Сразу две медали завоевал Илья Аксенов на Чемпионате мира по лёгкой атлетике среди глухих в г. Люблин. Это несомненно выдающийся результат, который стал возможен только благодаря многочисленным тренировкам под руководством Заслуженного тренера РФ Михаила Константиновича Шарова!
Уважаемые спортсмены и тренеры, от всей души поздравляю вас и желаю дальнейших успехов! Спасибо за Ваш труд на благо Орловской области».