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13:41, 29 августа 2021 года В Орловскую областную клиническую больницу закупят операционный нефроскоп Стоимость прибора - 1 млн рублей.





В Орловскую областную клиническую больницу закупят операционный нефроскоп. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков, сообщает информационный портал Орловской области.



Нефроскоп - это специальное оборудование, которое необходимо для проведения осмотров внутренней поверхности почечной лоханки и проведения хирургических процедур.





Орловское Информбюро



