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13:43, 29 августа 2021 года Орловские педагоги смогут регулярно повышать своё мастерство В Орле появятся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Региональный модельный центр дополнительного образования детей.





В Орле, на базе Института развития образования, откроется Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Региональный модельный центр дополнительного образования детей. У орловских педагогов появится возможность расширять свои профессиональные знания.



В день открытия, 30 августа, присутствующие смогут посетить коворкинги, медиатеку, студии и принять участие в 10 образовательных модулях: стратегической сессии, творческой дискуссии, экспресс-тестировании, вебинарах, методических тренингах, форсайт сессиях, и даже в Международном телетайпе.





Орловское Информбюро



