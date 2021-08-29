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14:10, 29 августа 2021 года

В ЕГЭ-2022 почти по всем предметам внесут изменения

Демоверсии будут опубликованы до 1 сентября.


Как сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева, в Единый государственный экзамен почти по всем предметам внесут изменения. Однако, как отметил Музаев, они не будут революционными.

Анзор Музаев, глава Рособрнадзора: «Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, все изменения будут поэтапно проходить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов».

Также Музаев отметил, что до 1 сентября опубликуют демоверсии всех предметов ЕГЭ-2022. Изменения, по словам главы Рособрнадзора, направлены на то, чтобы дети не заучивали формулы и события, а умели применять знания на практике.

Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора, в ЕГЭ по базовой математике добавили задания, проверяющие умение выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. На экзамене по биологии будут проверять умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы.

Из экзаменационной работы по истории исключили сочинение, но добавили задание на установление причинно-следственных связей. Кроме того, по теме Великой Отечественной войны теперь придется давать не краткий, а развернутый ответ.

Участникам ЕГЭ по географии предложат два новых задания, проверяющих умение определять и находить информацию. А в ЕГЭ по литературе обогатили материал: шире представлена поэзия второй половины ХIХ и ХХ века, отечественная литература ХХI века, включена зарубежная литература. Изменились требования к сочинению: теперь оно должно содержать не менее 200 слов.

Кроме того, сократили время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, — с 235 до 180 минут.


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