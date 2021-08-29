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14:14, 29 августа 2021 года Орловцы смогут принять участие в интеллектуальном забеге 1 сентября в Орле пройдет ежегодная всероссийская социокультурная акция «Бегущая книга-2021».





(12+) Орловская областная библиотеки им. Бунина организует интеллектуальный забег, посвящённый теме Олимпийских игр. Акция стартует в 12:00 от здания библиотеки в сквере Гуртьева, сообщает информационный портал Орловской области.



Сотрудники орловской библиотеки им. Бунина будут проверять знания прохожих об истории Олимпийского движения, знаменитых отечественных и мировых спортсменах, об Олимпиадах в Древней Греции и в современном мире. Самые активные участники в качестве призов получат книги.





Орловское Информбюро



