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14:53, 29 августа 2021 года В Орле провели эстафету дорожной безопасности О безопасном поведении на дороге детям напомнили сотрудники ГИБДД.





В Орле, в парке Победы, сотрудники ГИБДД провели эстафету дорожной безопасности. В игре могли принять участие все желающие.



Перед началом учебного года инспекторы напомнили ребятам о правилах безопасного перехода проезжей части и о необходимости иметь на одежде световозвращающие элементы, повторили значения сигналов светофора.



Для ребят, у которых были с собой самокаты и велосипеды, сотрудники полиции провели эстафету, в ходе которой дети отработали навыки управления своими средствами передвижения. Инспекторы еще раз напомнили детям, что использование средств защиты помогает избежать серьезных травм при несчастном случае.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



