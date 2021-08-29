В Орле провели эстафету дорожной безопасности

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14:53, 29 августа 2021 года
В Орле провели эстафету дорожной безопасностиО безопасном поведении на дороге детям напомнили сотрудники ГИБДД.
В Орле, в парке Победы, сотрудники ГИБДД провели эстафету дорожной безопасности. В игре могли принять участие все желающие.
Перед началом учебного года инспекторы напомнили ребятам о правилах безопасного перехода проезжей части и о необходимости иметь на одежде световозвращающие элементы, повторили значения сигналов светофора.
Для ребят, у которых были с собой самокаты и велосипеды, сотрудники полиции провели эстафету, в ходе которой дети отработали навыки управления своими средствами передвижения. Инспекторы еще раз напомнили детям, что использование средств защиты помогает избежать серьезных травм при несчастном случае.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро