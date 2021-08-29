Главная » Новости



14:55, 29 августа 2021 года ФК «Орёл» сыграл вничью с молодёжкой брянского «Динамо» Счёт выездного матча Первенства Союза футбольных федераций «Центр» 1:1.





Накануне в Брянске состоялся матч Первенства Союза футбольных федераций «Центр». Молодёжный состав брянского «Динамо» принимал на своём поле орловских футболистов. Счет на 24 минуте матча открыли хозяева поля. «Орлы» смогли отыграться только в самой концовке встречи. Итог матча – 1:1. Эта ничья стала для нашей команды третьей в 15 матчах.



Ближайший матч ФК «Орёл» проведет на своем поле. 4 сентября наша команда примет тамбовскую «Академию футбола».





Анастасия Дорохова



