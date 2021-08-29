Орловские хоккеисты остались без наград предсезонного Кубка мэра Москвы

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15:57, 29 августа 2021 года
Орловские хоккеисты остались без наград предсезонного Кубка мэра МосквыКоманды, в составе которых выступают наши спортсмены, остались вне призовой тройки.
С 25 по 28 августа в Москве состоялся предсезонный хоккейный турнир под названием Кубок мэра Москвы. Среди участников были ХК «Спартак» и ХК «Витязь», в составе которых выступают орловцы Александр Никишин и Никита Гончаров. По итогам турнира эти коллективы заняли шестое и четвертые места соответственно. В плане набора личных очков в этом турнире больше повезло Александру Никишину – на его счету гол и результативная передача.
Анастасия Дорохова