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9:45, 30 августа 2021 года 30 августа вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.





В Советском и Заводском районах Орла сегодня, 30 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресам: Наугорское шоссе, 76 (ТЦ «Европа»); Кромское шоссе, д. 4 (ТМК «ГРИНН», 1 этаж).



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



