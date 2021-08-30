30 августа вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла

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9:45, 30 августа 2021 года
30 августа вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах ОрлаМобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.
В Советском и Заводском районах Орла сегодня, 30 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресам: Наугорское шоссе, 76 (ТЦ «Европа»); Кромское шоссе, д. 4 (ТМК «ГРИНН», 1 этаж).
Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).
Артём Ежаков