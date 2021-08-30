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10:15, 30 августа 2021 года

Орловчанка победила в финале чемпионата «Молодые профессионалы»

Студентка Глазуновского сельхозтехникума Виктория Галата стала лучшей в компетенции «Агрономия».


Учащаяся Глазуновского сельскохозяйственного техникума Виктория Галата победила в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Агрономия».

Чемпионат проходил в Уфе с 25 по 29 августа. В финал отобралось около 1,8 тысяч конкурсантов из 76 страны. Их навыки оценивали порядка 2 тысяч экспертов.
С победой орловчанку поздравил губернатор Андрей Клычков: «Молодец, Виктория! Большая благодарность и признательность педагогам Глазуновского сельскохозяйственного техникума! Это здорово, что наш край прославляют такие талантливые, целеустремленные и профессиональные люди», – заявил в соцсетях глава Орловщины.
Фото из сообщества в «ВКонтакте» «БПОУ ОО «Глазуновский с.-х. техникум»


Артём Ежаков
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